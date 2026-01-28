Iván Fresneda, defesa do Sporting, abriu o livro sobre a reta final da temporada, a chegada de Rui Borges e a «rivalidade lendária» entre Sporting e Benfica. Evitou, ainda, comparar Gyökeres com Suárez.

No que toca ao dérbi lisboeta, o lateral direito não poupou elogios ao «incrível» ambiente vivido no jogo entre Sporting e Benfica.

«A competitividade das equipas de topo é enorme. Um clássico é algo que gera muita expectativa à sua volta. É vivido com muita intensidade. É uma rivalidade lendária, de muitos anos. É incrível como tudo é vivido, o que a massa social em Lisboa move para o jogo», começou por referir em entrevista ao Diário AS.

«A expectativa que se gera antes do jogo... Poucas vezes se vive algo assim. Em Espanha não têm ideia da dimensão de um dérbi de Lisboa», acrescentou.

Fresneda recordou ainda a histórica vitória ao PSG, para a Liga dos Campeões.

«Sabíamos do potencial do atual campeão da Champions, mas tínhamos que usar as nossas armas. Esse jogo mostrou que somos muito completos. Fizemos um grande jogo e aproveitámos as oportunidades», referiu.

O lateral olhou, ainda, para as hipóteses do Sporting na Champions, que joga esta noite em Espanha. «Agora chegamos a San Mamés. Podemos ficar entre os oito primeiros, mas isso depende de terceiros. Temos de ganhar e esperar»

Passando para a Liga, o leão garantiu que a equipa tem de ser melhor para poder lutar para o título no final da temporada. «O calendário da segunda volta é complicado. Se se quer ser campeão aqui, é preciso perder o mínimo de pontos possível. Temos de ser ainda melhores. A primeira não foi má, mas precisamos de mais», vincou.

Fresneda deixou ainda palavras de agradecimento a Rui Borges. O defesa espanhol relembrou a chegada do técnico ao Sporting, confessando que o mesmo foi importante para a afirmação do jogador.

«Assim que chegou, Rui Borges falou comigo. Numa altura em que se falava muito que eu poderia sair. Estou eternamente grato a ele. Vínhamos de resultados negativos e ele demonstrou muita confiança em mim. Ele mostrou que apostou em mim e eu retribuí em campo», garantiu.

Gyökeres, agora do Arsenal, foi também tema de conversa. Fresneda garantiu que treinar com o sueco permitiu-lhe evoluir. Deixou, ainda, palavras ao antigo colega. «Falo com ele muitas vezes. Está a voltar a entrar numa dinâmica positiva no Arsenal e espero que continue assim. Desejo-lhe isso», atirou.

Questionado sobre a comparação entre Gyökeres e Suárez, o espanhol começou logo para referir que, apesar de serem da mesma posição, têm características diferentes.

«Ele (Suárez) contribui muito e está numa boa fase. Antes que me pergunte, ele e Gyökeres são jogadores diferentes. Jogam na mesma posição, mas têm características diferentes. Agora, o Luis, tal como o Gyökeres fez, está a fazer um excelente trabalho para nós. O Luis é extremamente importante», concluiu.