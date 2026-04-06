Os extremos Nuno Santos e Luís Guilherme, assim como o avançado Fotis Ioannidis, foram ausências notadas nos 15 minutos abertos do treino do Sporting, na véspera da receção ao Arsenal, da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, no qual já foi visto, aparentemente sem limitações depois de ter adoecido, o lateral-espanhol Iván Fresneda.

Além do espanhol, que falhou o duelo ante o Santa Clara por estar doente, o extremo Geovany Quenda e o médio Giorgi Kochorashvili, que voltaram a integrar os treinos da equipa na última semana, treinaram normalmente junto dos restantes colegas. De recordar que, se Kochorashvili foi para o banco na vitória por 4-2 ante o Santa Clara, na sexta-feira, Quenda ainda não foi convocado para esse último jogo. Na antevisão ao duelo com os açorianos, o treinador Rui Borges disse que ainda seria necessária mais alguma «paciência» com o jovem extremo, que vai acelerando nos treinos, após lesão, para poder ser opção o mais rapidamente possível.

No período de treino aberto, foi possível ver o resto do plantel a realizar exercícios com bola, num ambiente de descontração e boa disposição, no dito “meiinho”, sob o olhar atento do treinador Rui Borges.

Além de Fresneda, Quenda e Kochorashvili, foi possível ver, no período aberto, mais 22 jogadores: os guarda-redes Rui Silva, João Virgínia, Diego Callai e Guilherme Pires, os centrais Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio, Ousmane Diomande e Zeno Debast, os laterais Giorgios Vagiannidis, Maxi Araújo e Ricardo Mangas, os médios Morten Hjulmand, Daniel Bragança, Hidemasa Morita e João Simões, os extremos Francisco Trincão, Geny Catamo, Pedro Gonçalves, Souleymane Faye e Flávio Gonçalves e os avançados Luis Suárez e Rafael Nel.

Além das ausências por lesão, o médio e capitão, Morten Hjulmand, é baixa para a primeira mão, por cumprir um jogo de castigo.

Por outro lado, o avançado Luis Suárez, que falhou o jogo da Liga ante o Santa Clara por castigo, volta às opções na competição europeia.

O alemão Daniel Siebert é o árbitro do encontro em Alvalade, que tem apito inicial marcado para as 20 horas de terça-feira e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.

A segunda mão está agendada para 15 de abril, quarta-feira, em Londres, às 20 horas.

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