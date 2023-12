Os jovens residentes na Academia Cristiano Ronaldo realizaram o habitual jantar de natal, que desta vez não foi em Alcochete mas num restaurante na zona de Belém. Por isso os miúdos vestiram-se a rigor, para uma noite diferente.

Os jogadores, juntamente com os treinadores, coordenadores e responsáveis dos escalões de formação, tiveram a companhia do capitão da equipa principal Luís Neto e do comediante Pedro Teixeira da Mota durante o encontro de celebração.

Como é de natal que se trata, não podiam faltar as prendas: todos os jogadores receberam um camisola oficial do Sporting e sortearam ainda entre eles chuteiras de Paulinho e Sebastián Coates, camisolas de Edwards e Adán, um par de luvas de Adán e uma bola da Liga dos Campeões