O Japão, com Hidemasa Morita como capitão, goleou esta quinta-feira El Salvador, por 6-0, num encontro particular que se realizou em Dallas, nos Estados Unidos.

O médio do Sporting foi titular no meio-campo dos nipónicos e viu Shogo Taniguchi abrir o marcador logo no primeiro minuto de jogo.

Logo a seguir, aos três minutos, Ronaldo Rodríguez foi expulso e deixou El Salvador reduzido a dez unidades. Na sequência, Ayase Ueda ampliou a vantagem do Japão, de penálti.

Ainda antes do intervalo, Take Kubo e Ritsu Doan também inscreveram os respetivos nomes na folha dos marcadores.

Na etapa complementar, já com o encontro resolvido, o Japão ainda chegou aos 6-0, com golos de Keito Nakamura e Kyogo Furuhashi. Morita, diga-se, foi substituído a 15 minutos dos 90.