Na antecâmara do jogo em Jeddah, na Arábia Saudita, a contar para a terceira jornada da última fase de qualificação para o Mundial 2026, Morita foi surpreendido pela «febre Sporting».

Durante uma sessão de autógrafos, no término de um treino, a seleção nipónica foi visitada por um adepto que envergava a atual camisola principal do Sporting.

Indiscutível no onze da seleção nipónica, Morita contribuiu para a liderança do Grupo C, onde totalizam seis pontos, mais dois face à Arábia Saudita.

O Arábia Saudita-Japão está agendado para as 19h desta sexta-feira.

Este grupo conta também com Bahrain, Indonésia, Austrália e China.