O Sporting está disposto a desembolsar seis milhões de euros para contratar Jean Lucas, do Mónaco, com quem, inclusive, já tem conversas avançadas para fechar um contrato válido por cinco temporadas (até junho de 2028).



O Maisfutebol sabe que a negociação dos leões com o emblema do principado envolve a compra de 80 por cento do passe do médio brasileiro, que tem vínculo até junho de 2026. Reforçar o meio-campo é uma das prioridades de Ruben Amorim para 2023/24.



Aos 24 anos, o jogador formado no Flamengo e com rápida passagem pelo Santos está no futebol francês desde 2019, quando foi transferido para o Lyon. Também já representou o Brest.



Jean Lucas tem apenas dez jogos esta época e, por isso, entrou na lista de negociáveis do Mónaco. No começo do ano, chegou a ser procurado pelo Palmeiras de Abel Ferreira, mas recusou regressar ao Brasil.