Sporting
Há 53 min
Jeremiah St. Juste é pai pela terceira vez
Defesa do Sporting e Hannaa Echtaibi celebram nascimento de uma menina
Apesar de estar a viver uma fase menos boa no Sporting, depois de ter sido afastado da equipa principal, Jeremiah St. Juste tem tudo para estar nas nuvens no que toca ao lado pessoal.
Esta terça-feira, a parceira do jogador, Hannaa Echtaibi, anunciou nas redes sociais o nascimento do terceiro filho, uma menina de seu nome Niyah Naïla St. Juste.
O defesa dos leões, atualmente na equipa B, já é pai de Jaeda e Louay.
De recordar que o defesa neerlandês afirmou, no início do mês, que optou por não deixar o Sporting devido ao nascimento da filha.
