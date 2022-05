O central do Mainz, Jeremiah St. Juste, aterrou esta segunda-feira em Lisboa na companhia dos irmãos para, segundo o jornal Record, assinar pelo Sporting.

Yoshua e Benjamin, irmãos do defesa neerlandês, partilharam o momento da chegada ao aeroporto nas redes sociais. «Here we go», escreveram os familiares, utilizando uma expressão muito associada ao jornalista italiano Fabrizio Romano quando se refere a negócios que estão iminentes.

O jogador de 25 anos, formado no Heerenveen, alinhou durante duas temporadas no Feyenoord, antes de assinar pelos alemães do Mainz, em 2019. Depois de 26 jogos realizados na primeira época em solo germânico e 34 na segunda, St. Juste participou em apenas nove partidas nesta temporada, muito devido a uma lesão no ombro.

St. Juste, que terminava contrato em junho de 2023, conta com uma Taça e duas Supertaças dos Países Baixos no currículo e foi internacional sub-21 pelo país.

[artigo atualizado]