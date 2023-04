O defesa-central do Sporting, Jeremiah St. Juste, recordou em entrevista à UEFA a chegada aos leões e assumiu que a postura do clube e do treinador Ruben Amorim pesou na hora de decidir mudar-se para Lisboa.

«Senti logo que era uma opção interessante. Convidaram-nos para ir conhecer as instalações e falar com o diretor-desportivo [Hugo Viana], treinador [Ruben Amorim] e adjuntos. Senti desde logo uma energia muito positiva e percebi o que queriam de mim. Fez-me pensar nas opções que tinha. A conversa com o treinador foi decisiva para tomar a minha decisão», disse o jogador neerlandês.

St. Juste reconheceu também que teve de ultrapassar algumas dificuldades no início da temporada.

«O treinador diz-nos sempre para não estarmos satisfeitos, para querermos sempre mais, por isso não gosto de dizer a alta voz que estou bem. No início passei por dificuldades. A pré-época foi complicada. Mas depois consegui apanhar o ritmo e provar que era importante para a equipa. Estou muito satisfeito aqui. Temos uma equipa fantástica, com muita qualidade e um grupo muito bom. Todo o staff é espetacular, sinto que estou no sítio certo. A minha família também está muito satisfeita e isso é muito importante. Sou feliz no Sporting», sublinhou.

O jogador de 26 anos destacou que os centrais leoninos «estão muito envolvidos no processo ofensivo da equipa» e elencou algumas das suas qualidades: «O meu foco, a agressividade, a minha leitura de jogo, ser um líder, posse de bola e habilidoso tecnicamente.»

Ainda assim, a velocidade de St. Juste salta à vista e, quando estava no Mainz, foi considerado o defesa mais veloz do campeonato alemão.

«Na Alemanha, as estatísticas físicas são importantes, é uma liga muito exigente fisicamente. No Feyenoord já sabiam que eu era muito rápido, mas nos Países Baixos isso não é tão importante como na Alemanha. Nos Países Baixos jogava como lateral direito e viram logo que era rápido, mas não se focam tanto nisso. Eu já sabia que era rápido, claro, mas é uma espécie de reconhecimento e uma espécie de apoio. As pessoas percebem e apreciam», frisou, antes de explicar onde adquiriu a rapidez.

«A minha mãe diz sempre que herdei a minha velocidade dela, ela era atleta e sempre foi muito rápida. Provavelmente, herdei dela. No entanto, também treinei muito para isso», vincou.

O jogador do Sporting recordou ainda a eliminação do Arsenal, em Londres, nos oitavos de final da Liga Europa.

«Fizemos algo incrível. Estávamos muito confiantes, mesmo antes dos jogos. O Arsenal é um grande adversário e estudámos bem a equipa. Seguimos o plano do treinador à risca e sentimos que os podíamos eliminar. Claro que não foi fácil, mas seguimos em frente e agora temos mais um grande adversário pela frente», salientou, em alusão à Juventus.

Em época de estreia no Sporting, St. Juste soma 31 jogos, um golo e uma assistência.