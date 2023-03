Contratado no verão passado aos alemães do Mainz por 9,5 milhões de euros mais €2,5M em objetivos, Jeremiah St. Juste tem-se conseguido afirmar na defesa do Sporting após uma primeira metade de temporada marcada por lesões.

Na antevisão ao jogo europeu com o Arsenal, o jogador de 26 anos disse sentir-se perto de uma possível chamada à seleção dos Países Baixos. «É um sonho para mim. Vir para o Sporting colocou-me na direção certa para ir lá. Sinto que estou perto e espero que o treinador me chame em breve», afirmou.

St. Juste é um dos vários defesas às ordens de Ruben Amorim, além de Coates, Matheus Reis, Gonçalo Inácio, Luís Neto e o reforço de inverno Diomande, sobre quem foi questionado. «É um excelente rapaz, um excelente jogador e temos uma boa conexão», referiu antes de fintar uma segunda questão sobre quem era o melhor central dos leões: «Temos muitos bons defesas que podem competir ao mais alto nível.»