Jeremiah St. Juste quebrou o silêncio sobre o mercado de transferências e, em comunicado, afirma que soube que vai começar a trabalhar com a equipa B através dos jornais.

O defesa-central neerlandês reconhece que não assinou pelo Osasuna por «questões legais e fiscais», mas garante que não rejeitou outras abordagens. O jogador de 28 anos revela ainda que chegou a acordo com vários clubes alemães, «mas o Sporting só aceitou termos com o Union Berlim».

«No início da janela de transferências, o clube disse-me que eu não precisava de sair porque o treinador queria contar comigo nesta temporada. Mas, quando a temporada começou, de repente, não fui incluído no plantel. Ninguém, nem a equipa técnica nem a direção, falou comigo sobre isso. Em vez disso, fui evitado. Ao mesmo tempo, os meus irmãos, que também são meus os meus agentes, foram contactados pelo clube, que disse querer vender-me por causa do meu contrato, que estava prestes a expirar», escreveu o neerlandês, numa publicação no Instagram.

«Por mais que eu ame o Sporting, e por mais que seja triste admitir que, por causa de lesões, ainda não consegui dar aos adeptos o que eles realmente merecem, entendi a mensagem. Nas últimas semanas da janela, trabalhámos duro para encontrar uma solução. Viajei até Osasuna para conhecer o clube, mas a estrutura contratual, envolvendo questões legais e fiscais, tornou o negócio impossível. Com vários clubes alemães, cheguei a um acordo pessoal, mas o Sporting só aceitou termos com o Union Berlin. Tive as malas prontas durante uma semana, à espera de luz verde para viajar. Dois dias antes do fecho do mercado, fui informado de que primeiro outro jogador precisava ser vendido. Isso não aconteceu e, por isso, a transferência acabou por cair», contou.

St. Juste assegura que só depois disso é que teve a «primeira conversa direta com a direção» e explicou à estrutura leonina que «havia uma grande chance» de ficar em Lisboa, porque a filha está prestes a nascer. «A direção entendeu e disse claramente: “Tens contrato com o Sporting, por isso podes ficar se quiseres.”»

O jogador de 28 anos criticou, ainda, a forma como o Sporting geriu a despromoção à equipa B.

«Hoje, treinei feliz com os meus companheiros de equipa. Mas, quando cheguei em casa, fui inundado de mensagens. Pela imprensa, li que tinha sido enviado para a equipa B. Descobri isso pelos jornais. Pouco depois, o meu irmão foi informado pela direção, que lhe disse que eu ficaria na equipa B ou então deveria considerar opções no Médio Oriente. Isto, poucos dias depois de me dizerem que entendiam perfeitamente a minha decisão de ficar e focar no nascimento da minha filha», lembrou.

Por último, o central garante que vai acatar a decisão e representar a formação secundária do Sporting, que alinha na II Liga.

«Respeito o clube, o treinador e, acima de tudo, os adeptos, e só peço o mesmo respeito em troca. Eu posso curvar-me, mas nunca vou quebrar. O verde e o branco correm nas minhas veias, por isso vestirei a camisola da equipa B com orgulho», concluiu.

Fonte do Sporting, contactada pelo Maisfutebol, garantiu que não é verdade que St. Juste tenha sabido que ia passar a treinar com a equipa B pela imprensa, adiantando que o diretor-geral falou com o central pela hora de almoço. Bernardo Palmeiro, ainda segundo fonte do clube de Alvalade, transmitiu ao neerlandês que era o quinto central para Rui Borges, que não havia espaço para ele no plantel principal e que, por isso, ia começar a trabalhar na equipa B.

