O dérbi deste domingo, entre Sporting e Benfica, vai contar com uma homenagem a Jérémy Mathieu.

A informação foi adiantada pelo jornal A Bola e confirmada pelo Maisfutebol neste sábado.

O antigo central francês vai ser homenageado pelo emblema leonino, antes do jogo, em pleno relvado.

A direção leonina convidou Mathieu para regressar a Alvalade, em dia de dérbi, e este aceitou, o que permitirá uma despedida formal dos adeptos leoninos.

Jérémy Mathieu decidiu encerrar a carreira de jogador em junho de 2020, aos 36 anos, depois de ter sofrido uma lesão grave no joelho esquerdo, durante um treino.

O francês fez 106 jogos de leão ao peito, entre 2017 e 2020, e marcou nove golos. Conquistou uma Taça de Portugal e duas Taças da Liga.

Antes de representar o Sporting, onde encerrou a carreira, Mathieu jogou no Sochaux, no Toulouse, no Valência e no Barcelona.