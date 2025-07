O Sporting anunciou esta sexta-feira a renovação de contrato com a média Joana Martins até 2028.

«Joana Martins vai continuar a vestir a listada verde e branca. A média de 24 anos renovou contrato com o Sporting Clube de Portugal, prolongando a ligação iniciada em 2016 por mais três temporadas, até 2028», pode ler-se no comunicado oficial.

No Sporting desde 2016/17, na altura ainda nos escalões de formação, a internacional portuguesa tem vindo a conquistar o espaço na equipa principal dos leões. Na temporada passada fez um total de 25 jogos, apontando cinco golos e quatro assistências.

«Estar no Sporting CP é sempre um motivo de orgulho, ainda para mais por ser um Clube que me viu crescer. Esta vai ser já a minha décima época a representar o Sporting CP e é sempre uma decisão fácil quando se trata deste emblema», disse aos canais oficiais do clube.

Pelo Sporting, Joana conquistou um campeonato, duas Taças de Portugal e duas Supertaças.