João Muniz está de regresso ao Sporting.

Depois de meia temporada emprestado ao Rio Ave, o jovem central, de 19 anos, não conseguiu encontrar o tempo de utilização que precisa para evoluir na carreira e por isso regressa a Alcochete.

É certo que o João Muniz vai ficar no Sporting, devendo integrar a equipa B, de João Pereira. Em Vila do Conde, não conseguiu participar em nenhum jogo do Rio Ave.