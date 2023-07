O Sporting dá o pontapé de saída na pré-temporada 2023/24 neste domingo, com a realização dos habituais exames médicos. Os jovens João Muniz e Afonso Moreira são caras novas no grupo, de acordo com as imagens já divulgadas pelos leões.

João Muniz, defesa de 18 anos, dividiu a época passada entre equipa B, sub-23 e sub-19. Afonso Moreira, extremo de 18 anos, jogou pela equipa B e pelos sub-19, para além de ter sido suplente não utilizado no Sporting-Santa Clara, da 26.ª jornada da Liga.

A formação orientada por Ruben Amorim inicia os trabalhos ainda sem reforços confirmados.

Nuno Santos, Pedro Gonçalves, João Muniz, Afonso Moreira, Gonçalo Inácio, Sebástian Coates, Chermiti, Paulinho, Ricardo Esgaio, Diomande, Dario Essugo, Marcus Edwards, Matheus Reis, Jovane e Francisco Tristão são alguns dos jogadores que surgem nas imagens divulgadas esta manhã pelo clube leonino.

A pré-temporada do Sporting contempla um período de estágio no Algarve e a realização de vários jogos particulares.

[em atualização]