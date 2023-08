João Muniz está nesta altura em negociações adiantadas para renovar contrato com o Sporting.

Depois de concretizadas as assinaturas de novos contratos com Pedro Gonçalves e Nuno Santos, a SAD leonina continua a trabalhar noutros dossiers que considera urgentes e entre os quais se incluem a situação do jovem central de 18 anos.

João Muniz, recorde-se, foi integrado no plantel principal de Ruben Amorim no início desta temporada, mas está ainda vinculado ao primeiro contrato profissional que assinou em 2021 e que termina a 30 de junho de 2024.

Nesse sentido, e estando já no último ano de contrato, este dossier tornou-se prioritário e as negociações com o jogador estão a decorrer bem, embora ainda falte acertar detalhes como a cláusula de rescisão e a duração do novo vínculo. Dentro em breve, porém, deve haver novidades.