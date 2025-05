O defesa central João Muniz, de 19 anos, que tem jogado pela equipa B, voltou a trabalhar com a equipa principal do Sporting, esta quinta-feira, tal como na véspera, na preparação dos leões para o dérbi ante o Benfica, no Estádio da Luz, da 33.ª e penúltima jornada da Liga portuguesa.

Na Academia Cristiano Ronaldo, o treinador Rui Borges só não pôde contar com os lesionados de longa duração Daniel Bragança, João Simões e Nuno Santos.

O Sporting volta aos treinos na manhã de sexta-feira e, a partir das 12h30, Rui Borges faz, em conferência de imprensa, a antevisão ao jogo, marcado para as 18 horas de sábado.

De volta às opções para este jogo está o central Ousmane Diomande, que cumpriu um jogo de suspensão ante o Gil Vicente. Em risco para a última jornada devido a cartões amarelos, mas opções para o dérbi, são Matheus Reis e Morten Hjulmand.

