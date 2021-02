A Federação Portuguesa de Futebol vai recorrer para o Supremo Tribunal Administrativo da providência cautelar que permitiu a suspensão do castigo de João Palhinha, jogador do Sporting, concedida pelo Tribunal Central Administrativo do Sul.

A informação foi adiantada à agência Lusa por fonte federativa.

De recordar que o médio completou uma série de cinco cartões amarelos no jogo com o Boavista, e por isso foi punido, pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, com um jogo de suspensão (que seria o dérbi com o Benfica).

O Sporting começou por recorrer para o pleno do Conselho de Disciplina, mas a decisão foi mantida. No âmbito desse recurso o árbitro do encontro, Fábio Veríssimo, admitiu que a admoestação do cartão amarelo tinha sido incorreta, mas ainda assim o órgão federativo manteve o castigo, com base no princípio da "field of play doctrine", que respeita a autoridade do árbitro no terreno de jogo, desde que seja entendido que o mesmo teve a noção exata do lance.

A SAD leonina recorreu também para o Tribunal Arbitral do Desporto, cuja decisão ainda aguarda, mas avançou também para o Tribunal Central Administrativo do Sul, que aceitou a medida cautelar que suspendeu o castigo.

João Palhinha acabou mesmo por jogar o dérbi (entrou na segunda parte), assim como a visita ao Marítimo, já que o castigo continua suspenso.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol já tinha decidido apresentar uma exposição ao Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, mas agora vai ser apresentado recurso da decisão ao Supremo Tribunal Administrativo.