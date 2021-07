João Palhinha esteve em destaque na época do Sporting, que culminou com a conquista do campeonato e foi chamado por Fernando Santos para o Euro 2020, acabando por despertar a cobiça de vários clubes. A três dias da Supertaça Cândido de Oliveira, o médio recusou falar sobre o futuro.



«Neste momento só estou mesmo a pensar na Supertaça. É o mais importante e é o principal objetivo da época. Não vou estar a desviar-me muito disso. É nisso que estou focado. Quanto ao resto não estou tão preocupado quanto isso. O meu objetivo é ganhar o jogo de sábado», referiu, em declarações exclusivas à TVI.



Os leões vão defrontar o Sp. Braga, este sábado, às 20h45, em Aveiro.