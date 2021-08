Palhinha teve um gesto que não passou despercebido no final da vitória do Sporting sobre o Vizela por 3-0: o médio fez questão de oferecer a camisola a Álvaro Pacheco, treinador adversário.

A explicação é simples: os dois trabalharam juntos há seis anos, em Moreira de Cónegos, quando Palhinha tinha apenas 20 anos e Álvaro Pacheco era adjunto de Miguel Leal.

O agora técnico do Vizela mostrou-se orgulhoso com o comportamento do médio do Sporting e explicou que já na altura fazia questão de antever um grande futuro ao jovem.

«Tenho uma excelente relação com o Palhinha, que foi meu jogador. Na altura eu disse-lhe que ele ia chegar ao topo e à Seleção Nacional. Porque a trabalhar como ele trabalhava, eu não tinha qualquer dúvida disso», recordou Álvaro Pacheco.

«Ele conseguiu-o e no final do jogo teve este gesto de me dar a camisola, o que é um motivo de grande orgulho para mim. Se calhar lembrou-se dessas palavras que lhe disse na altura.»