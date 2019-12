O secretário de Estado da Juventude e Desporto (SEJD), João Paulo Rebelo, declarou compreender «alguma insatisfação» do presidente do Sporting, Frederico Varandas, manifestada depois de no domingo, a equipa de futebol ter sido recebida com insultos, e cânticos como «Alcochete Sempre», mas defendeu que há questões que são matéria que tem de ser resolvida pelos próprios clubes.

«Compreendo alguma insatisfação do presidente do Sporting, mas insatisfação relativamente ao que são os comportamentos de alguns dos supostos adeptos do seu clube, mas essas são matérias do foro interno dos próprios clubes», disse o governante, garantindo que tem estado «em conversas pessoais com o presidente do Sporting».

João Paulo Rebelo declarou ainda que o Estado acompanha «com ações» as situações de violência no desporto.

«Se há Governo que demonstrou estar atento a este tipo de fenómenos foi aquele que governou na anterior legislatura e continua a governar nesta (…), com a criação de uma autoridade [de prevenção e combate à violência no desporto], de um grupo de trabalho de acompanhamento, e com alterações à lei da violência», sublinhou ainda.