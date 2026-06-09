João Pereira recordou a curta passagem como treinador principal do Sporting, numa altura em que sucedeu a Ruben Amorim.

O agora treinador do Alanyaspor, da Turquia, confessou em entrevista à Sport TV que não foi capaz de colmatar a saída de Amorim para o Manchester United. Mas, partilhou ainda, que guarda mais mágoa por não ter correspondido às expectativas de Frederico Varandas.

«Nesta passagem pelo Sporting o que tenho mais mágoa foi não ter correspondido à pessoa que tinha confiado em mim. O presidente levantou o Sporting numa altura em que estava de rastos e nunca ia colocar o Sporting em causa senão visse em mim qualidade. Agora é fácil apontarem-lhe o dedo e dizer que a minha contratação foi um erro, mas o presidente seguia o meu trabalho desde os sub-23», começou por referir.

«Quando chegámos à equipa principal não resultou, podia dar muitas desculpas de árbitros, mas outros, mesmo com arbitragens e lesões, acabaram por ganhar. Mais do que um problema tático foi psicológico. Com a saída de Ruben Amorim não tive capacidade de levantar as tropas», acrescentou ainda.

Após uma série de maus resultados foi substituído por Rui Borges, que é ainda à data de hoje o treinador do Sporting. João Pereira fala de um «anjo da consciência» que o permite não ser assombrado para o resto da vida.

«Sinceramente, não me sinto campeão pelo Sporting. Sinto que ganhei mais a Taça de Portugal porque passei duas eliminatórias. Não tive mérito nessa conquista por muitos motivos e continuo a responsabilizar-me a mim. Mas estou bem resolvido com o passado. A sensação de me sentar no banco como treinador? Um sonho que tinha era ser campeão como jogador e como treinador, mas não aconteceu.»

«Sei que muita gente que gosta de mim queria que o Rui Borges perdesse para dizer que a culpa não era só minha. Mas sinto exatamente o contrário. Considero que Rui Borges foi o meu anjo da consciência. Ficar associado a uma não conquista de um título nacional por minha causa iria perseguir-me a vida toda. Conseguiu ganhar o campeonato e a Taça e fiquei super feliz e durmo muito mais descansado.»

Apesar de ter terminado a temporada sem títulos, João Pereira acredita que renovar com Rui Borges foi a decisão correta. Isto porque, como relembra o antigo lateral, o importante era estar nas decisões.

«Foi a decisão certa, tal como foi abdicar de mim na altura, foi decisão certa. Não tenho problemas em dizê-lo. Estou muito bem com o passado e Rui Borges veio provar a boa aposta. Este ano voltou a lutar pelo título e a estar em todas as decisões. Já o mister Jorge Jesus dizia que o importante era estar nas decisões. Por isso, Frederico Varandas fez muito bem dar um voto de confiança a Rui Borges que está a fazer um grande trabalho pelo Sporting», concluiu.