Numa altura em que o Sporting se encontra num período de transição algo complicado, depois da saída de Rúben Amorim para o Manchester United, é importante perceber realmente que diferenças existem desde que João Pereira assumiu o comando dos leões.

Ora, o Maisfutebol, em parceria com o SofaScore, analisou os números de ambos os treinadores na presente temporada ao serviço da equipa principal do Sporting.

É verdade que o novo técnico já leva quatro derrotas em seis jogos, enquanto Rúben Amorim só tinha perdido uma única vez na temporada (18 jogos), na Supertaça frente ao FC Porto. Ainda assim, o que é que as estatísticas dizem sobre o jogo de João Pereira comparativamente a Amorim? Certas estatísticas acabam mesmo por surpreender.

Numa primeira instância, notamos que o Sporting com Amorim sofreu mais golos (13) na atual temporada do que com João Pereira (12). No entanto, existe um diferencial de 12 jogos realizados entre os dois treinadores e João Pereira já leva os mesmos golos sofridos no que diz respeito ao campeonato. Enquanto o Sporting de Amorim concedia, em média, um golo a cada 124 minutos, o de João Pereira fá-lo a cada 45.

Ainda assim, apesar desse facto, o Sporting de João Pereira sofre, em média, menos remates à baliza por parte dos adversários, o que acaba por ser estranhamente impressionante. Apesar de menos remates sofridos, o Sporting atualmente concede mais golos. Isto resulta do facto dos adversários terem agora mais facilidade em criar grandes oportunidades para golo, apesar de rematarem menos - as chances criadas são mais perigosas.

Com João Pereira, os adversários do Sporting têm uma média de remates à baliza adversária de 4,40 por jogo, enquanto que, com Amorim, se encontrava apenas na casa dos 3,24.

Por fim, o Sporting de Rúben Amorim registou nove jogos sem sofrer qualquer golo. Com João Pereira, a equipa apenas não sofreu frente ao Amarante, na Taça de Portugal.