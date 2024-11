A dúvida foi levantada por Victor Hugo Ventura: segundo o advogado associado do escritório Cuatrecasas, o bloqueio da atividade de João Pereira como treinador da equipa principal do Sporting pode violar direitos, liberdades e garantias consagrados na Constituição.

Victor Hugo Ventura coloca em causa, acima de tudo, a exigência de proporcionalidade referida no número 2 do artigo 18.º da Constituição Portuguesa.

«De um ponto de vista legal e regulamentar, efetivamente João Pereira não preenche os pressupostos e as condições para desempenhar as funções para as quais foi agora promovido. Portanto, de um ponto de vista estritamente legal e regulamentar, isso é um facto», refere.

«A questão que se pode colocar é se essas normas legais e regulamentares não estão a condicionar de forma desajustada o exercício de uma atividade profissional.»

Victor Hugo Ventura questiona se esta não será «uma limitação desproporcional ao exercício de uma atividade profissional, a qual é um direito fundamental consagrado na Constituição», atendendo sobretudo às dificuldades que são colocadas a quem quer aceder ao curso.

«O exercício de uma atividade profissional configura um direito fundamental de qualquer pessoa, incluindo os treinadores, naturalmente. É óbvio que a lei, como acontece noutras profissões, pode estabelecer que, para o exercício dessa profissão, eu devo estar habilitado, credenciado e que essa habilitação dependa do preenchimento de certos pressupostos», refere.

«O problema aqui é que podemos questionar se esses pressupostos, e a forma como o regime de acesso ao grau IV está construído, são adequados, proporcionais e necessários para o exercício desta profissão. O curso de qualificação de nível IV tem um numerus clausus e só é aberto uma vez de xs em x anos. Por isso impõe uma série de limitações a quem quer aceder, que não são proporcionais, adequadas, necessárias e razoáveis, ao ponto de impedir o exercício de uma atividade profissional, que é um direito fundamental.»

Na interpretação de Victor Hugo Ventura, a regulamentação que exige o nível IV aos treinadores principais para trabalharem na Liga «pode ser vista como uma restrição que não cumpre com os princípios de adequação, necessidade e proporcionalidade exigidos para o exercício de profissões», pelo que viola a Constituição.

O caso de Ruben Amorim, entre outros, funciona nesse sentido a favor do Sporting.

O agora treinador do Manchester United foi várias vezes castigado por estar a orientar a equipa sem ter o nível IV e no final dessa temporada foi campeão nacional. O que levanta a dúvida sobre a desproporcionalidade e desadequação dos regulamentos.

«Esta é uma questão que nunca foi verdadeiramente colocada, mas no caso de ser aplicado um processo disciplinar ao Sporting e ao João Pereira, penso que poderia ser contestado evocando desde logo a inconstitucionalidade do regulamento», adianta o advogado.

«Ou seja, no contexto de um processo disciplinar que viesse a ser movido, estas normas poderiam no limite ter de ser apreciadas pelo Tribunal Constitucional em sede de recurso.»

Esta é a interpretação de Victor Hugo Ventura, mas será ela um caso único?

Para perceber até que ponto mais juristas têm a mesma interpretação, o Maisfutebol foi ouvir vários outros advogados. De uma maneira geral, sim, eles têm a mesma interpretação.

Ou seja, o direito de liberdade de escolha de profissão, consagrado na Constituição, pode ser restringido em determinadas situações, por exemplo perante o requisito de uma certificação, mas deve sempre respeitar um princípio de proporcionalidade e adequação, que neste caso não existe. O rigor e numerus clausulus que limitam o acesso ao nível IV não têm fundamento nas exigências da profissão, como vários treinadores sem o curso já provaram.

LUÍS CASSIANO NEVES

(Advogado fundador da 14 Law Sports)

«Exigências vão muito além do que é necessário para assegurar o interesse protegido»

«A posição do Victor Hugo Ventura é muito correta e concordo. Eu diria até uma coisa mais: em que medida é que é admissível que a Federação ou a Liga determinem qual o âmbito das funções desempenhadas em concreto por cada membro da equipa técnica? O interesse tutelado é o de garantir que, no seio de uma equipa técnica, exista quem tenha competências reconhecidas suficientes para assegurar um nível mínimo de desempenho profissional. Ao impor que seja o treinador ‘principal’, importa perceber em que medida é que o regulador pode limitar ou constranger a atribuição de funções dentro da própria equipa, e em que medida é que a mera presença de alguém com as qualificações mínimas não assegura o interesse tutelado? Estas exigências vão, possivelmente, muito além do que é necessário para assegurar o interesse protegido.»

JOSÉ MIGUEL ALBUQUERQUE

(Advogado de Desporto da sociedade Telles e Presidente da Associação Portuguesa de Direito Desportivo)

«Regime de acesso à atividade de treinador é passível de colisão com direitos fundamentais consagrados na Constituição»

«Na medida em que a lei que estabelece o regime de acesso e exercício da atividade de treinador gera constrangimentos no acesso à profissão - para os treinadores -, e na contratação dos treinadores – para os clubes, que não podem contratar livremente quem entenderem que é adequado para o exercício da função -, essa lei é passível de colisão com direitos fundamentais consagrados na Constituição. E é, por isso, válida a discussão quanto à constitucionalidade ou inconstitucionalidade de, pelo menos, algumas das suas normas:

- do lado dos clubes, como entidades empregadoras, está em causa a sua liberdade fundamental de iniciativa privada, constitucionalmente prevista no n.º 1 do artigo 61.º da Constituição. Essa liberdade de iniciativa privada deve ser lida (e há muita doutrina e jurisprudência sobre isto) como a liberdade de organização, gestão e atividade da empresa. Note-se que essa liberdade pode ser objeto de restrições, mas como tem natureza análoga aos direitos, liberdades e garantias, essas restrições terão de ser justificadas à luz do princípio da proporcionalidade e sempre com respeito de um «núcleo essencial» do direito restringido, que a lei não pode esvaziar. É esse o comando do 18.º da Constituição;

- do lado dos treinadores está em causa o direito (com natureza de direito, liberdade e garantia) à escolha e exercício livre da profissão, previsto no artigo 47.º da Constituição. Desse mesmo artigo resulta que o direito à escolha e exercício livre da profissão só pode sofrer restrições impostas por um ‘interesse coletivo’ ou pela própria capacidade do titular do direito. E essa discussão deve ser enquadrada, igualmente, pela aplicação correta do princípio de proporcionalidade previsto no artigo 18.º da Constituição: de onde resulta que a restrição deve limitar-se ao necessário para salvaguardar outros direitos ou interesses. E isto significa, em resumo, que uma restrição a este direito fundamental deve não só cingir-se ao estritamente necessário, mas também justificar-se como um meio para salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos.

Ora, a ideia de que é preciso ultrapassar diversos graus para se poder ser um treinador principal (e que esses graus têm todos os anos um numerus clausus e critérios apertadíssimos de seleção), consubstancia um conjunto de restrições de intensidade tal que só se justificariam face a um interesse superior coletivo que, na minha opinião, não é evidente (e deveria ser para justificar as restrições de que falei).»

MIGUEL MOTA MARQUES

(Jurista, advogado e especialista em direito desportivo)

«As dúvidas quanto à constitucionalidade das regras em vigor parecem, pelo menos, justificar-se»

«A Constituição estabelece princípios fundamentais relacionados com o exercício de atividade profissional, garantindo a liberdade de escolha e o direito ao trabalho. Nomeadamente, nos termos do n.º 1 do artigo 47.º, a liberdade de escolha de profissão é consagrado como um direito fundamental. Embora a liberdade no exercício de profissões e atividades profissionais seja a regra, a Constituição permite certas restrições a este exercício, quando devidamente justificadas.



Qualquer limitação a um preceito constitucional respeitante aos direitos, liberdades e garantias, nos termos do artigo 18.º da Constituição, deve ser enquadrada por lei e limitada ao estritamente necessário para salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos. Do ponto de vista jurídico, isso implica que qualquer limitação ao exercício de uma profissão deve ser necessária, proporcional e adequada.

Em consonância, de acordo com o artigo 4.º da Lei n.º 2/2021, de 21 de janeiro, a adoção de qualquer disposição legislativa que limite o acesso a profissão regulamentada ou a regulamentar, ou o seu exercício, deve ser precedida de uma avaliação de proporcionalidade, devendo cumprir determinados requisitos materiais. No caso concreto, a título de exemplo, parece, no mínimo, dúbio que se possa considerar que as regras em vigor para a obtenção de título profissional de treinador de futebol respeitem a regra de proibição de numerus clausus (artigo 6.º), uma vez que há fortes limitações ao número de vagas de cada curso de treinador de futebol profissional (devendo-se atender, ainda, à periodicidade de realização destes cursos).

Apenas um rigoroso exercício jurídico permitirá concluir se, efetivamente, as atuais regras de acesso e exercício da atividade de treinador de futebol cumprem os critérios de necessidade, proporcionalidade e adequabilidade, ao abrigo da Constituição. As dúvidas quanto à constitucionalidade das regras em vigor parecem, pelo menos, justificar-se, uma vez que a balança poderá não estar equilibrada na dicotomia entre a liberdade de escolha profissional e a necessidade de limitação ao acesso e exercício de uma atividade profissional.

Para além disso, é de ponderar se o caso em apreço não suscita outras questões jurídicas relevantes, tais como a eventual necessidade de eliminação de barreiras legais desnecessárias ou desproporcionais ao acesso e exercício de uma profissão – na ótica das regras da concorrência –, ou a potencial necessidade de alteração de regras que podem colocar em causa a livre circulação de trabalhadores na União Europeia, dificultando a mobilidade profissional – na ótica do direito da União Europeia.»

MARTA DO VALE FARIA

(Advogada na Victoria Associates e agente FIFA)

«Na minha opinião seria difícil passar o teste da proporcionalidade»

«Na minha opinião seria difícil passar o teste da proporcionalidade do artigo 18.º da Constituição, o qual implica uma análise do conflito de uma norma (neste caso o regulamento que prescreve a qualificação necessária para o exercício da atividade de treinador) com direitos consagrados na Constituição (no caso a liberdade de escolha da profissão), que só poderá ser restringido por lei se em conformidade com o artigo 18.º. É verdade que o Artigo 47.º da mesma norma nos diz que os indivíduos são livres de escolher a profissão que desejarem, mas também esta liberdade não é absoluta. Dispõe o n.º1 do artigo 47.º: ‘Todos têm o direito de escolher livremente a profissão ou o género de trabalho, salvas as restrições legais impostas pelo interesse coletivo ou inerentes à sua própria capacidade.’ Poderá sempre dizer-se que a exigência de uma qualificação específica está relacionada com a aferição da capacidade para a atividade.

Por outro lado, se pensarmos em questões de direito da concorrência, o facto de os cursos ocorrerem com pouca frequência (por decisão discricionária da entidade que os regula) e terem reduzido número de vagas poderá ser uma desnecessária barreira ao acesso à profissão e violar o direito da concorrência. Na minha opinião esta poderia ser uma abordagem com maior probabilidade de sucesso para endereçar o problema.»

SÉRGIO FERREIRA DO CARMO

(Advogado - In House)

«Questão justifica uma ponderação séria, no plano do Direito Constitucional, nas diferentes dimensões do princípio da proporcionalidade»

«Trata-se, de facto, de uma questão interessante e que convoca uma ponderação séria, a ser feita no plano do Direito Constitucional, nas diferentes dimensões do princípio da proporcionalidade, sobre os interesses em conflito. A saber: a liberdade de escolha de profissão e os interesses atendidos pelo legislador aquando da aprovação do quadro legal e regulamentar em vigor, que exige habilitações mínimas para o exercício da atividade de treinador. Não sendo eu um Constitucionalista, julgo ainda assim que, como ponto de partida para esta reflexão, deverão ser considerados os subprincípios da proporcionalidade. No que respeita ao subprincípio da:

1. Necessidade: pode-se questionar se a imposição de condições de acesso aos quadros técnicos dos clubes da Liga Portugal garante o alcance do fim a que estas medidas se propõem. Dito de outro modo, pode questionar-se se só os treinadores que possuem as habilitações exigidas detêm as ferramentas e características pretendidas pelo legislador.

2. Adequação: admitindo que as condições de acesso em vigor seriam um meio eficaz para atingir os objetivos propostos, pode questionar-se se estas seriam as menos gravosas do ponto de vista das restrições impostas para o efeito. Não seria menos gravoso e igualmente eficaz, a título de exemplo, a frequência do curso para obtenção do grau exigido, com redução da carga horária letiva e/ou sem necessidade de realização de um ‘estágio’?

3. Proporcionalidade stricto sensu: por último, pretende-se perceber se os benefícios alcançados com o quadro legal em vigor para os objetivos que o mesmo se propõe alcançar são superiores ao prejuízo que dele resulta para a liberdade de acesso à profissão. Se, enquanto relativamente a outros profissionais, como médicos ou advogados, a restrição e a liberdade de acesso à profissão se pode justificar porquanto isso garante, em última instância, a proteção da saúde e da justiça, respetivamente; o mesmo exercício aplicado ao caso concreto não tem resultados tão óbvios.»