João Pereira, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Arsenal no Estádio José Alvalade:

[Que avaliação faz da exibição de Franco Israel? Sente que precisa de dar um passo em frente em jogos como este ou não foi protegido pela linha defensiva?]

«Acho que o Franco é um grande guarda-redes. Ele esteve bem. Sofremos cinco golos e a culpa é do coletivo. Quando ganhamos, ganhamos todos, Quando perdemos, perdemos todos. Quando se diz que a culpa é dos defesas, quando não temos a bola, todos são defesas. E, quando a temos, todos são avançados.»