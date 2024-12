João Pereira garantiu esta quarta-feira que não vale a pena ficar a olhar para o passado. Ruben Amorim hoje é treinador do Manchester United, o Sporting é um Sporting diferente e toda a gente tem de olhar para o futuro.

«As coisas mudaram, o treinador não vai voltar, tenho confiança no meu trabalho e na minha equipa técnica para fazer o melhor trabalho. Não tenho dúvida nenhuma», referiu.

«Não é numa semana que se muda o que havia de quatro anos. Sinto que os jogadores estão confiantes, que estão com a equipa técnica e que estão com o clube. Todos queremos regressar às vitórias. Estou confiante que tudo vai mudar.»

Duas derrotas nos dois últimos jogos, uma delas em casa para a Liga, depois de onze triunfos consecutivos e uma grande campanha na Liga dos Campeões, deixaram o Sporting em polvorosa. Os adeptos duvidam de João Pereira e já começam até a constestar a direção. O que achas o treinador disso tudo?

«A contestação é normal. Onze vitórias, grande campanha Champions e de repente veem-se com duas derrotas. É perfeitamente normal e temos de respeitar, as pessoas estão no direito delas», frisou.

«Se fico nervoso? Não, não fico nervoso. Caso contrário não podia ser treinador. Tenho de ficar triste, porque não gosto de perder, mas eu entendo, quando era adepto eu próprio também contestava.»

João Pereira mostrou vontade de dar a volta à situação já amanhã, no Minho, no arranque da 13.ª jornada da Liga.

«Não tenho dúvida nenhuma. Não é numa semana que se muda aquilo que aconteceu em quatro anos. A relação que existia é difícil de existir neste momento, mas sinto os jogadores confiantes, sinto que estão com a equipa técnica e que querem regressar às vitórias. Estou confiante de que tudo vai mudar», salientou o treinador.

