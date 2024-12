João Pereira reagiu às declarações de Frederico Varandas, que considerou o cargo no Sporting «um presente envenenado», respondendo que era impossível recusar a proposta de suceder a Ruben Amorim, independente do momento.

«Temos de ver o contexto e entender o significado. O presente envenenado é muito... Toda a gente sabe. Se entrasse e o Sporting continuasse a ganhar e a jogar bem, o que é que o João Pereira tinha feito? Nada, era jogar e pronto. O mérito não era do João, era dos jogadores e do treinador que cá estava. O João Pereira entrou, começaram a perder e a culpa é de quem? Do João Pereira. É muito por aí que o presidente referiu isso. Agora, era impossível dizer não ao Sporting.», referiu João pereira em conferência de imprensa que decorreu ao início da tarde, em Alcochete.

Além disso, o técnico dos leões abordou também aquilo que o próprio adjunto tinha dito no que diz respeito à última vitória, onde «assinava por baixo» mais vitórias como a do jogo frente ao Santa Clara. João pereira não partilha da mesma opinião.

«Eu não assino que eu não gosto de sofrer assim tanto. É a opinião do Tiago, é normal. Primeiro, não gosto de sofrer tanto. Depois, prefiro ganhar a praticar bom futebol e a dar mais espetáculo, mas, neste momento, o importante era ganhar, após quatro derrotas seguidas. Vamos com duas vitórias seguidas, o que é também importante de salientar, mas há um longo trabalho pela frente. Temos de melhorar em vários aspetos, toda a gente consegue ver que a equipa ainda não joga da maneira como jogava, não ganha por tanta diferença. É um processo. Não nos podemos esquecer de que há uma ou duas semanas, estávamos a falar das quatro derrotas consecutivas, que era o final do mundo. Temos de pegar nas coisas positivas. Conseguimos duas vitórias sofridas, mas são vitórias. Há coisas boas a retirar. Nota-se que os jogadores querem muito. Às vezes, o querer tanto traz alguma ansiedade. O que o Tiago também disse é que houve jogos em que perdemos mas fomos superiores. Não sendo aquilo que era, acho que em nenhum jogo fomos inferiores. Fomos sempre superiores e podíamos ter ganho os jogos que perdemos», concluiu.