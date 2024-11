Na última pergunta da apresentação como novo treinador do Sporting, João Pereira 'desabou', nesta segunda-feira. Questionado sobre o seu passado (cresceu no Casal Ventoso e na Meia Laranja, na zona de Campo de Ourique, Lisboa), Pereira revelou estar ansioso por dar um abraço ao pai.

«Ainda não falei com o meu pai. Quando já sabia que isto ia acontecer, a única pessoa que sabia, fora do clube, era a minha esposa. Nem mesmo a minha equipa técnica sabia de algo. Não queria criar distrações. Só hoje é que vou dar um grande abraço ao meu pai. É um grande sportinguista», afirmou, já de lágrimas nos olhos.

«Uma das maiores alegrias que lhe dei foi ser campeão com o Sporting. Ele esteve no relvado com o meu filho mais velho. Estou um pouco emocionado porque acredito que ele esteja a chorar em casa a ver isto, um abraço para ti», terminou Pereira, sob aplausos.

João Pereira estava preparado para ser o sucessor de Ruben Amorim já desde o início da época, mas o previsto era que entrasse em funções na equipa A no final desta temporada. O novo técnico revelou o que sentiu ao receber a aguardada notícia... mais cedo.

«Lembro-me como se fosse hoje. Tinha acabado de sair da palestra para o jogo e recebi um telefonema do presidente, a dizer 'Prepara-te que tem de ser mais cedo'. Era um processo que estava a ser preparado há muito tempo. Estou preparado. A preparação não foi feita numa semana, foi em anos», afirma, garantindo que fez o «trabalho de casa».

O técnico tem contrato até 2027 e uma cláusula de rescisão «elevada», segundo revelou Frederico Varandas, momentos antes, na apresentação do novo treinador, realizada no Estádio de Alvalade, no Hall VIP (onde também Ruben Amorim foi apresentado).