João Pereira, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Arsenal no Estádio José Alvalade:

[Falou em erro de casting na zona de entrevistas rápidas? Era em relação a si ou em relação aos jogadores?]

«Não me lembro de ter falado em erro de casting. Não sei se disse isso... Disse que estou aqui para assumir a responsabilidade da derrota, eu é que preparei a tática, meti os jogadores a jogar e tenho de assumir esta derrota pesada.

[Não teme que a desconfiança à sua volta aumente?]

«O mais importante é os adeptos acreditarem que é possível e estarem com os jogadores. Eles sabem que eles são bons jogadores e que já reagiram em momentos de adversidade.»

[Expetativa elevada. Pode prometer que este jogo foi apenas algo pontual numa temporada que está a correr bem?]

«O que eu posso prometer é trabalho máximo e diário para continuar a fazer do Sporting um clube vencedor, para tentarmos ganhar mais vezes e, se possível, jogando um bom futebol como toda a gente estava habituado. Hoje não foi esse dia, não entrámos bem e por isso temos de trabalhar bem nestes três dias para darmos uma resposta diferente contra o Santa Clara.»