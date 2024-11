O treinador do Sporting, João Pereira, relativizou as consequências da derrota por 5-1 ante o Arsenal quanto à sua condição no comando técnico dos leões, entendendo que não é questão para falar ou não de haver margem de erro zero nesta altura, quando leva dois jogos ao leme da equipa.

«Não, eu estou a desenvolver o meu trabalho com a equipa técnica, fazer tudo para ganhar. Claro que os treinadores são sempre avaliados pelos resultados. Se ganharmos amanhã, as coisas vão correr melhor, de certeza, mas estou tranquilo», disse João Pereira, esta sexta-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Santa Clara, da 12.ª jornada da Liga, marcado para as 20h30 de sábado.

O técnico frisou ainda, na sequência das palavras do treinador do Benfica, Bruno Lage - que quer reduzir a desvantagem para o líder Sporting até ao final do ano – que nenhum campeonato se decide em dezembro, mês que acaba com um dérbi entre leões e águias.

«Acho que nenhum campeonato se decide em dezembro e há jogos antes desse dérbi. Temos é de ganhar esses jogos antes de chegar ao dérbi e depois ganhar o dérbi. Mas, antes, pensar no jogo do Santa Clara, esse é sempre o jogo mais importante. Não vale a pena pensar mais adiante», frisou, assegurando ainda que o 3x4x3 é um sistema que adota por convicção e não por necessidade.

«É um sistema que adoto por convicção, quem tinha oportunidade de seguir os sub-23 do Sporting e a equipa B do Sporting, sabe que era um sistema de jogo utilizado, com comportamentos diferentes. Já disse aqui que se calhar jogávamos mais vezes em 3+1 e não tantas vezes em 3+2, mas há muitos princípios idênticos, os jogadores percebem o que lhes é pedido», referiu.

Outro tema abordado foi o papel do uruguaio Maxi Araújo, tendo João Pereira saído em defesa do jogador e da equipa após a derrota com o Arsenal. «O Maxi é um jogador que costuma jogar mais vezes na frente. Disse [ndr: o jornalista] que a permeabilidade é do lado esquerdo, mas eu considero que, quando defendemos, defendemos todos. E quando atacamos, atacamos todos e não vale a pena arranjar culpados. Nesta fase, levantar a cabeça, foco no trabalho, melhorar, corrigir os erros que identificamos, para estarmos preparados para o próximo jogo», vincou.

E, por falar em lado esquerdo, João Pereira também respondeu sobre Marcus Edwards e quem poderá fazer o papel de Pedro Gonçalves no lado esquerdo do ataque. O inglês foi o titular frente ao Arsenal.

«O Edwards é um jogador como todos os outros e eu conto com todos os jogadores. Todos contam para mim e são importantes. Há vários jogadores no plantel que podem atuar nessa posição. O Conrad [Harder] já o fez, o Maxi já o fez, o João Simões pode fazer, o Daniel Bragança pode fazer. Depois, o treinador escolhe o jogador conforme as características e o jogo. Eu tive de escolher, achei que o Marcus era o jogador ideal, não tenho muita coisa a apontar e continuo a confiar plenamente no jogador», concluiu.