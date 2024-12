Declarações de João Pereira, treinador do Sporting, na conferência de imprensa posterior à derrota com o Santa Clara, neste sábado (1-0):

[Análise ao que falhou]

«Na primeira parte falhou velocidade na circulação de bola, faltou concentração no pontapé de baliza que dá o golo. Depois, na segunda parte estávamos muito ansiosos, os jogadores queriam muito ganhar, queriam fazer tudo depressa, mas muitas vezes depressa não se faz as coisas da melhor maneira. Tivemos as nossas oportunidades, não conseguimos marcar. O Santa Clara teve duas oportunidades e acabou por fazer um golo.»

[Há um problema psicológico na equipa?]

«Foi uma grande mudança para todos, não vamos esquecer que foi o terceiro jogo seguido, viemos de um jogo para a Champions, que terá sido o pior da época, afetou psicologicamente, é normal. Ninguém estava à espera daquela derrota contra o Arsenal. Não fomos precisos naquilo que queríamos fazer.»

[Há crise de confiança?]

«Não. Tivemos oportunidades, não foram claras, mas longe de ser uma crise. Dominámos o jogo completamente, acho que não há dúvidas sobre isso. Sofremos um golo num lance que começa na grande área do adversário.»

[Entrar mal nas primeiras partes tem de se melhorar?]

«São jogos completamente diferentes. A verdade é que nós não entrámos mal no jogo, já sabíamos que o Santa Clara ia dar-nos o controlo do jogo, não conseguimos criar grandes oportunidades até aquele pontapé de baliza que dá golo do adversário. Tentámos, nem sempre da melhor maneira, meter mais gente fresca. Tirámos dois ou três cruzamentos perigosos, mas faltou eficácia e também criarmos oportunidades. Temos de criar muito mais oportunidades do que aquilo que fizemos hoje.»