João Pereira garante que a goleada sobre o Manchester City no último jogo na Liga dos Campeões, que marcou a despedida de Ruben Amorim, não aumentou a pressão para o Sporting agora. Pelo contrário, garantiu na flash-interview à Sporttv.

«Até nos tira um pouco a pressão, porque ganhámos, fizemos mais três pontos, vamos para este jogo com dez e, portanto, temos aqui uma margem para conseguir chegar ao play-off. Vamos fazer os nossos jogos e no fim fazemos as contas«, referiu.

«Os objetivos do Sporting mantêm-se desde o início. Isso não muda: queremos estar nos play-off. Agora estamos em segundo lugar e estamos a fazer uma boa campanha.»

João Pereira referiu também que a nova equipa técnica leonina foi muito bem recebida por toda a gente no seio da equipa principal. O treinador não é uma cara desconhecida, bem pelo contrário, e a receção que teve só lhe dá força para trabalhar cada vez mais.

«Fomos muito bem acolhidos por todo o staff, jogadores, direção, pessoas que trabalham na parte profissional da Academia. Já trabalhámos há alguns anos no Sporting, sentimo-nos em casa e foi muito bom sentir que os jogadores e as pessoas gostaram da nossa presença. Agora é continuar a trabalhar para conseguir bons resultados», referiu.

«O Arsenal é uma equipa muito experiente, que já trabalha com o Arteta há vários anos, uma equipa com jogadores muitos fortes, o que torna o coletivo também forte. Estão três pontos atrás de nós na Champions e seguramente vão querer vir para pontuar.»