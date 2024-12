Viktor Gyökeres disse no defeso que um dos fatores para continuar no Sporting era Ruben Amorim e João Pereira foi confrontado com essas palavras na antevisão do jogo com o Moreirense.

«O Viktor continua com a mesma fome de fazer golos. Com a mesma vontade de treinar como os restantes jogadores», respondeu de forma lacónica o treinador leonino na conferência de imprensa que decorreu ao início da tarde em Alvalade.

Questionado sobre se conta com Marcus Edwards, o técnico assinalou: «O Edwards faz parte do plantel. Conta como todos os jogadores. Amanhã verão o onze.»

O Sporting joga em Moreira de Cónegos esta quinta-feira. O jogo tem início marcado para as 20h15. Poderá acompanhar tudo AO MINUTO no Maisfutebol.