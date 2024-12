João Pereira abordou este sábado o recente discurso de Frederico Varandas. Entre alguns pontos o técnico dos leões foi questionado sobre as recentes declarações do presidente, indicando que Francisco Trincão estava «morto» para o jogo da Taça de Portugal com o Santa Clara (2-1, a.p.).

Na resposta, o treinador abordou ainda a pouco utilização de Marcus Edwards, que partilha a posição no relvado com o internacional português:

É uma questão tática e o Trincão tem sido um elemento muito importante no Sporting. Passou uma fase difícil no clube, mas agora vive uma boa. Um treinador tem de ser inteligente e aproveitar essa fase. O Trincão também é dos jogadores mais resistentes da equipa, que tem umas métricas maiores e aguenta mais volume de jogo. Mas também vejo que pode não estar a render, não aguentar ou ser ele próprio pedir. Essa questão do “morto”, é mais entender o significado das coisas. São muitos jogos seguidos, ainda por cima este de 120 minutos. Com a pressão psicológica, às vezes também aumenta o cansaço. Foi bom ganhar porque ajuda a recuperar», começou por dizer aos jornalistas na antevisão ao jogo com o Gil Vicente, da 15.ª jornada da Liga.

Continuando no tema de Frederico Varandas, o técnico português voltou a ser questionado sobre a confiança que o presidente tem em João Pereira.

«No discurso, o presidente constatou factos. Os jogadores vinham de quatro anos e meio com o mesmo treinador, que sai para um clube que ofereceu outras condições. Havia jogadores que tinham uma relação com esse treinador - Trincão, Pote... podíamos estar a falar de muitos mais. Muitos desses jogadores foram contratações do mister Ruben», afirmou.

«Não é normal um treinador sair a meio da época por sucesso desportivo, não é! Aconteceu aqui, e ainda bem que aconteceu, porque é sinal que o Sporting está bem. É normal que sejam desculpas, mas eu não as uso. Sou pago todos os dias para encontrar soluções. Há algumas que não consigo, mas consigo aquelas que têm a ver com a tática e jogadores. A confiança mantém-se em mim e o presidente não precisa de reforçar», partilhou.

Relativamente ao plantel, João Pereira abordou a ausência de Pedro Gonçalves e o facto de ser Geovany Quenda a ocupar essa posição, garantindo que o mesmo «não está a ser queimado».

«Estive um ano inteiro com o Quenda nos sub-23. Se formos ver o histórico, ele nunca foi um ala, um lateral, mas sempre um extremo com muita qualidade, com definição no último passe e que gosta… mas isso de gostar tem a ver com o que o treinador quer dele. É verdade que ele sempre gostou de jogar na frente e sente-se muito mais confortável, porque as responsabilidades defensivas não são tantas. É um rapaz que foi visto pela equipa principal e nas transições defensivas é muito comprometido. Jogou muito tempo comigo na posição do Trincão. No entanto, como o Trincão está a jogar, aproveitámos para o meter na esquerda. É um jogador que tem tido rendimento aí e tem ajudado a equipa», referiu.

Por fim, comentou o «recado» que Viktor Gyökeres deixou a Geovanny Quenda, quando confessou que marcaria mais golos se o o jovem português «passasse mais a bola»

«É um grupo muito unido, que acredita neles e que se entreajuda. Hoje (sábado) frisei no grupo isso, na conversa que tive com eles. A maneira como recebem os mais jovens. O João Simões entrou agora e tem este rendimento porque é ajudado por todos os jogadores à volta, jogadores mais velhos. O Mauro também entrou bem neste jogo porque tem o apoio do grupo. Isso mostra a ligação que têm uns com os outros», concluiu.

O Sporting viaja este domingo até Barcelos para jogar em casa do Gil Vicente. A bola começa a rolar às 20h30 e poderá acompanhar tudo AO MINUTO no Maisfutebol.