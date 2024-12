Já são quatro derrotas em cinco jogos de João Pereira no comando técnico do Sporting. Na véspera da receção ao Boavista, o treinador dos leões garantiu que a equipa vai fazer o «possível» para resgatar os três pontos.

«Em todos os jogos em que entrámos foi para ganhar e fazer o melhor possível. É isso que vai acontecer contra o Boavista. Vamos entrar com toda a vontade para ganhar e queremos os três pontos. É como fizemos nos outros jogos, em que entrámos bem no jogo e fizemos golo primeiro. Acreditar que o destino não volta a pregar partidas. O que vale mais é ganhar amanhã», começou por dizer, esta sexta-feira, na antevisão ao jogo da 14.ª jornada da Liga.

Questionado sobre as críticas dos adeptos face aos maus resultados, João Pereira garantiu que não há «ninguém que esteja mais frustrado» que ele mesmo.

«Não existe ninguém, ninguém, que esteja mais frustrado que eu, os jogadores, a direção, a estrutura e o staff. Sou treinador, se ganhar menos, no futuro tenho menos clubes para treinar. Os jogadores, se ganharem menos, no futuro não vão, por exemplo, para o Man. City», destacou.

«O mercado reduz para toda a gente. Não há ninguém mais do que nós que queira ganhar. Isto é a nossa vida, o nosso trabalho. Aceito as críticas, porque quando era adepto também ficava frustrado. Temos de saber lidar com isso, por isso é que somos profissionais», afirmou.

Por fim, o técnico falou sobre a relação com Frederico Varandas: «Com o presidente falamos todos os dias, seja do dia a dia, de futebol ou de família. Falamos de tudo».