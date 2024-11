João Pereira, atual treinador do Sporting B, é o sucessor esperado de Ruben Amorim no comando técnico do Sporting e desativou este domingo a rede social Instagram.

Esta ação praticamente confirma o anúncio do técnico de 40 anos como novo treinador dos leões. Ruben Amorim, recorde-se, fez exatamente o mesmo antes de assumir o clube de Alvalade.

Como anunciado por Frederico Varandas, a apresentação oficial do novo treinador do Sporting está marcada para segunda-feira e o Maisfutebol já noticiou que João Pereira é o eleito.