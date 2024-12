João Pereira garantiu que não se passou nada de anormal no balneário do Sporting após a derrota com o Moreirense, ao contrário de relatos que surgiram de que terão existido gritos e ânimos exaltados entre alguns jogadores dos leões.

«Não existiu nada no balneário do Sporting. Existiu tristeza e deceção pelo momento e pela derrota. Mas não houve nada de mais. O meu balneário era ao lado e se eu não ouvi nada, dificilmente pode ter havido alguma coisa. Era quase impossível», disse o treinador na antevisão ao jogo europeu desta terça-feira com o Club Brugge.

«O meu balneário era mesmo ao lado e não ouvi gritos nem tensão. Os jogadores estavam tristes e dececionados. É normal, depois do grande momento em que a equipa estava, estas três derrotas abalam toda a gente. Somos seres humanos», acrescentou, mostrando-se crente de que o clique de que falhou após Moreira de Cónegos acontecerá nesta terça-feira. «Os jogadores estão confiantes e sabem que podem dar a volta. É entrar no jogo concentrados, alerta e focados», concluiu.

Também Geny Catamo, jogador escolhido pelo Sporting para falhar aos jornalistas, foi questionado sobre esse alegado momento de tensão. «Nós não estamos acostumados a ter estes resultados. Estamos acostumados a ganhar. Estamos tristes pelo resultado, mas estamos preparados para inverter o momento que estamos a passar. Esta é a prioridade», apontou.