João Pereira explicou aos jornalistas, no VIP Hall do Estádio de Alvalade, na manhã desta segunda-feira, qual a relação que mantém com o amigo de longa data Ruben Amorim. Ambos conheceram-se nas escolinhas do Benfica e mantém amizade até aos dias de hoje, com funções bastante diferentes.

Pereira confidenciou aos jornalistas qual o melhor conselho que Amorim lhe deu nesta aventura como treinador.

«Há uma coisa que levo do Ruben. Um conselho que levo para a vida. Sempre que queiras inserir um comportamento, uma nova dinâmica, e não o consigas transmitir numa frase simples, é porque ainda não estás preparado para isso. Quando queremos passar uma mensagem temos de ser claros», recordou.

Depois, o novo treinador explicou qual era a sua relação com o agora antigo treinador do Sporting, enquanto funcionários da mesma instituição.

«Temos muitos jogadores a treinar em ambas as equipas. Havia uma comunicação limpa e clara, porque o Ruben não queria estragar as dinâmicas e a preparação dos jogos da equipa B, tinha muito cuidado com isso. Tenho de lhe agradecer, porque sempre me abriu as portas para tirar alguma dúvida, para ver os jogos e os treinos da equipa principal», disse.

João Pereira foi apresentado como novo treinador do Sporting, na manhã desta segunda-feira. O antigo futebolista foi oficializado pouco antes, em comunicado enviado pelos leões à Comissão de Mercado e Valores Mobiliários (CMVM).

O técnico contará com Tiago Teixeira, António Calça e Pina, Luís Neto, José Caldeira, Hugo Tecelão e Tiago Ferreira na equipa técnica.