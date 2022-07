João Pereira é o novo treinador dos sub-23 do Sporting, confirmou esta sexta-feira o emblema verde e branco.

O antigo futebolista, agora com 38 anos, sucede a Filipe Pedro no cargo, depois de, na época 2021/22, já ter integrado a equipa técnica dos sub-23, como adjunto.

Na equipa técnica, João Pereira conta com três adjuntos. Um deles é Tiago Teixeira, que chega do Vitória de Setúbal (onde era diretor-desportivo) o outro é António Pina, que era adjunto no Belenenses no Campeonato de Portugal, enquanto Ricardo Sequeira transita da temporada anterior. Quem também continua no corpo técnico face a 2021/22 são Bruno Dias (preparador físico), Dário Ezequiel (treinador de guarda-redes) e André Gonçalves (grupo de observação e análise).

«Queremos potenciar, desenvolver e permitir que eles estejam preparados para serem chamados à equipa principal e, quando chegarem lá, corresponderem como muitos têm correspondido nos últimos tempos. O objetivo principal é esse e vai continuar a ser. A equipa sub-23 é quase o final do processo [ndr: de formação]», referiu João Pereira, em declarações os canais do clube, pretendendo «dar continuidade ao trabalho que é desenvolvido desde o Pólo EUL».

Os sub-23 apresentam-se ao trabalho para 2022/23 na próxima segunda-feira, 11 de julho, na Academia Cristiano Ronaldo.