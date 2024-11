Já depois de ter dito que é uma pessoa diferente enquanto futebolista e treinador, João Pereira revisitou o seu passado como jogador do Sporting durante a apresentação como técnico do clube, nesta segunda-feira. Em especial, abordou uma «mágoa» que já tinha revelado em entrevista, há três anos.

Pereira terminou a carreira com a sensação de que devia ter ganho mais títulos pelo clube. Venceu uma Supertaça Cândido de Oliveira em 2015 e, já em final de carreira, a Liga portuguesa, em 2021, com Ruben Amorim.

Agora que será técnico do Sporting, Pereira quer «corresponder». «Quero dar mais títulos e passar essa mágoa que tenho do meu passado no Sporting, porque o clube deu-me muita coisa, permitiu-me ir à Seleção, fazer uma transferência para um dos melhores campeonatos do mundo, voltar a casa duas vezes, e só correspondi com dois títulos. Esse campeonato foi-me mais oferecido do que o mérito que tenho. É uma mágoa que tenho. Quero corresponder com mais títulos, porque o Sporting merece», explicou.

João Pereira garantiu ainda não sentir a «pressão» de ser o novo treinador, talvez por essa experiência como jogador.

«Se tivesse dúvidas e penssasse que isto pudesse correr mal, não estaria aqui. Estaria em casa, com os meus filhos, a aproveitar a minha folga. Não me passa pela cabeça que possa correr mal. Sei que ainda faltam muitos jogos até final da temporada, vamos passar por dificuldades, mas temos de ser positivos, e estou confiante de que as coisas vão correr bem», atirou.