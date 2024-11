O Sporting recebe este sábado o Santa Clara, no primeiro jogo de João Pereira como treinador dos leões, para a Liga, seguido da derrota caseira ante o Arsenal para a Liga dos Campeões, por 5-1. Um desaire que deixou marcas, mas também a necessidade de uma resposta, traduzida no exemplo dado pelo médio dinamarquês Morten Hjulmand, como salientou o técnico.

«Os jogadores reagiram bastante bem durante a semana. Sabem que temos de dar uma imagem diferente no sábado. A resposta do Hjulmand no final do jogo demonstrou a mentalidade do jogador do Sporting, a mentalidade do plantel e é o que o Sporting tem de ser, é um clube com muita exigência», referiu João Pereira, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Santa Clara, da 12.ª jornada da Liga, marcado para as 20h30 de sábado.

Além de Hjulmand, João Pereira falou de Gyökeres e garante que o avançado sueco não vai deixar-se afetar por não ter marcado no jogo contra o Arsenal, num jogo marcado pelo festejo de Gabriel, jogador da equipa inglesa, a imitar o nórdico.

«Acho que o Viktor não se deixa abalar por isso. Não fez golo, mandou uma bola ao poste, teve outra oportunidade, mas de certeza que no próximo jogo irá conseguir fazer golos e dar uma resposta a quem possa duvidar do seu valor», disse João Pereira, deixando também elogios ao trabalho realizado pelo Santa Clara, atual 4.º classificado da Liga, com 21 pontos, menos 12 do que o líder Sporting.

«Equipa sensação da Liga, uma equipa organizada defensivamente e muito forte nas transições ofensivas e também nos esquemas táticos. Tentámos preparar os jogadores da melhor forma possível para estarmos preparados e para conseguirmos a vitória», sublinhou.