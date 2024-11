João Pereira, apresentado ao final da manhã desta segunda-feira como o novo treinador do Sporting, garantiu que seria um «erro querer imitar alguém» e que é uma pessoa muito mais calma nas suas novas funções do que quando era jogador.

Na conferência de imprensa de apresentação, o sucessor de Ruben Amorim reconhece que houve uma liderança de quase cinco anos na equipa e que, num grupo que está bem e que não mudou de treinador por maus resultados, também não é «de um dia para o outro que se vai mudar tudo» no que toca a processos e ideias da sua equipa técnica.

«A mim pediram-me para ser eu próprio. O maior erro seria querer imitar alguém, acho que isso seria um erro. Isto é uma liderança de cinco anos e as coisas têm de ser passo a passo, com calma. Não é de um dia para o outro que se vai mudar tudo, isso seria um erro e eu tenho consciência disso», apontou, falando também de quem é o João Pereira treinador.

«O João Pereira treinador traz umas coisas do João Pereira treinador, eliminou outras que não eram muito benéficas. Sou um treinador que detesta perder, adora ganhar. Sou muito competitivo, quero que as minhas equipas sejam aguerridas e, depois, sou uma pessoa muito mais calma do que quando era jogador», assinalou o técnico de 40 anos.

Sem 'levantar o véu' sobre o que quer implementar no Sporting enquanto treinador principal, Pereira disse que era importante ter «paciência» nesta fase.

«Quanto ao cunho que vamos tentar implementar, vai ter de ser com calma, paciência. Vamos tentar ganhar a confiança dos jogadores, porque foram quatro anos e meio de uma liderança e isso não muda de um dia para o outro. Vai ser preciso tempo, mas, no futuro, vão notar algumas diferenças», concluiu.

João Pereira assume as rédeas da equipa campeã nacional até 2027, tendo uma cláusula de rescisão «alta», segundo Frederico Varandas.