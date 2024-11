O segundo dia da nova equipa técnica do Sporting, liderada por João Pereira, contou com 16 jovens jogadores da formação, para colmatar as ausências dos jogadores ao serviço das respetivas seleções.

Na sessão desta quinta-feira, houve duas novidades entre os jovens chamados: o médio Ivanildo Mendes, de 18 anos, que esta época tem jogado entre os sub-23 e a equipa de juniores, bem como o avançado Francisco Canário, de 21 anos, do plantel sub-23.

A dupla juntou-se aos jogadores disponíveis da equipa principal e a Luís Gomes, Samuel Justo, Adam Arvelo, José Silva, Pedro Silva, David Moreira, Alexandre Brito, Lucas Taibo, Rafael Besugo, Afonso Lee, Lucas Anjos, Rodrigo Marquês, Pedro Miguéis e Guilherme Pires. Estes 14 já tinham trabalhado com a equipa na quarta-feira, tal como Nilton Cardoso, que não esteve esta quinta-feira.

Franco Israel e Maxi Araújo (Uruguai), Diogo Pinto, Eduardo Quaresma e Geovany Quenda (Portugal sub-21), Geny Catamo (Moçambique), Zeno Debast (Bélgica), Ousmane Diomande (Costa do Marfim), Morten Hjulmand (Dinamarca), Hidemasa Morita (Japão), Francisco Trincão (Portugal), Conrad Harder (Dinamarca sub-21) e Viktor Gyökeres (Suécia) são os 13 jogadores ausentes devido aos compromissos de seleções.

Também Pedro Gonçalves e Nuno Santos continuam de fora, a recuperar de lesões.

O Sporting volta a treinar na sexta-feira, em Alcochete, para preparar o jogo da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, ante o Amarante, marcado para 22 de novembro, sexta-feira (20h45).