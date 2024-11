Já tinha acontecido com Ruben Amorim quando assumiu o comando do Sporting e também quando, o agora técnico do Manchester United, esteve ligado ao SP. Braga. A Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF) vai denunciar João Pereira por não ter as habilitações necessárias para estar no comando dos leões.

Em declarações à Antena 1, José Pereira, presidente da ANTF explicou as razões da denúncia:

«A Associação Nacional de Treinadores de Futebol não o pode reconhecer como treinador do Sporting porque não tem a certificação exigida para o desempenho das funções. E, nessa circunstância, naturalmente que teremos de tomar as medidas indispensáveis e necessárias, que são tradição desta associação, que é denunciar a situação junto das autoridades competentes.»

De recordar, João Pereira foi o escolhido para suceder a Ruben Amorim no comando dos leões. O técnico de 40 anos vai ter a primeira experiência numa equipa da primeira Liga.