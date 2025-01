João Pereira e o Sporting têm bem encaminhado o regresso do treinador ao clube, para voltar a assumir a equipa B, que tinha deixado para assumir a equipa principal no dia 11 de novembro do último ano.

A hipótese de regressar à equipa B foi colocada pela direção leonina e nesta altura é uma forte possibilidade, segundo confirmou o Maisfutebol, havendo ainda detalhes por finalizar.

Recorde-se que João Pereira foi demitido a 26 de dezembro, para dar lugar no dia seguinte a Rui Borges. Na altura, o Sporting comunicou à CMVM «a cessação dos contratos de trabalho com os membros da equipa técnica da equipa principal», pelo que o regresso passará por uma nova assinatura de contrato.

Confirmando-se o regresso de João Pereira, isso significa que o antigo treinador da equipa principal vai trabalhar em colaboração com o novo treinador Rui Borges, numa lógica de cooperação entre o plantel principal e a equipa B.