Ruben Amorim está de saída do Sporting, para assumir o comando técnico do Manchester United, e o substituto já está escolhido: trata-se de João Pereira, que atualmente orienta a equipa B leonina.

A escolha de João Pereira já estava feita há uns dias, sabendo-se que o Manchester United desde o final da semana passada que avançou com as primeiras movimentações por Ruben Amorim. Logo então, a partir de sábado, Frederico Varandas começou a pensar no substituto e falou com João Pereira.

Esta escolha acaba por ser encarada naturalmente, sendo uma solução de continuidade. Isto porque João Pereira fazia parte do projeto de Ruben Amorim e estava a ser preparado para ser uma extensão do treinador principal.

De igual forma, Pedro Coelho (treinador da formação sub-23) vai subir na hierarquia e assumir a equipa B.