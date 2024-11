João Pereira apresentou-se, pela primeira vez, numa conferência pré-jogo enquanto treinador da equipa principal do Sporting e garantiu estar «confortável» diante dos jornalistas, isto porque a UEFA permitiu que respondesse às questões, ao contrário do que acontece na Taça de Portugal.

Na antevisão ao jogo com o Arsenal, o novo timoneiro dos leões foi questionado sobre se tinha falado com Ruben Amorim e revelou que recebeu uma mensagem do técnico do Manchester United, a quem sucedeu.

«Falei com Amorim antes da estreia, mandou-me mensagem a desejar boa sorte e a esperar que consiga fazer uma grande carreira. Eu disse que, se conseguir fazer muita coisa do que ele fez, já não é um mau começo», assumiu João Pereira.

Já sobre o adversário desta terça-feira, o técnico dos verde e brancos assumiu que «o nível vai aumentar», face ao jogo da estreia, com o Amarante.

«Mas creio que estamos preparados para o jogo. O Arsenal, toda a gente sabe, tem sete pontos, só tem um golo sofrido e curiosamente de penálti. É uma equipa muito forte defensivamente e vai tentar criar-nos problemas com a velocidade na frente e com os esquemas táticos ofensivos», observou.

«Sinto pressão todos os dias e a exigência é diária para um treinador que está no Sporting, é em cada treino, cada exercício, cada jogo. Com todo o respeito pelo Amarante, o Arsenal é outro nível. Mas preparei o Arsenal da mesma maneira que preparei o jogo do Amarante, com o mesmo profissionalismo e com o mesmo objetivo, que é tentar ganhar o jogo», afirmou ainda.

João Pereira abordou ainda as ausências de Debast e Eduardo Quaresma do treino desta segunda-feira e referiu que ambos os jogadores têm «pequenos toques», sendo que estarão em dúvida até ao apito inicial.