O novo treinador da equipa principal do Sporting, João Pereira, apresentado na manhã desta segunda-feira, reencontra no plantel dos leões seis jogadores que foram seus colegas de equipa no título nacional de 2020/21.

João Pereira regressou ao Sporting, para a sua terceira passagem em Alvalade como jogador, na segunda metade da época 2020/21, então oriundo do Trabzonspor, da Turquia. Ruben Amorim, a quem sucede, era o treinador e contou com João Pereira como uma alternativa a Pedro Porro na ala direita.

Na altura, João Pereira partilhou o balneário com Gonçalo Inácio, Eduardo Quaresma, Matheus Reis, Daniel Bragança, Nuno Santos e Pedro Gonçalves.

O agora técnico de 40 anos fez cinco jogos na segunda metade da época 2020/21 pelo Sporting. Foi suplente utilizado logo a 5 de fevereiro, na vitória por 2-0 ante o Marítimo, da 17.ª jornada, tendo depois jogado as últimas quatro jornadas, da 31.ª à 34.ª: titular na vitória ante o Rio Ave (0-2), suplente utilizado na vitória ante o Boavista (1-0, jogo que garantiu o título) e titular na derrota com o Benfica (4-3) e na vitória com o Marítimo (5-1).

Nesses cinco jogos, João Pereira esteve em simultâneo no relvado com Pedro Gonçalves nos cinco jogos, com Daniel Bragança e Gonçalo Inácio em quatro e com Nuno Santos e Matheus Reis em três deles. Com Eduardo Quaresma, não chegou a jogar ao mesmo tempo.

Desse plantel fazia também parte Luís Neto, que encerrou a carreira no final da época passada e que, agora, voltou ao Sporting para integrar, como adjunto, a equipa técnica liderada por João Pereira, que tem contrato até 2027.