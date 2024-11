O treinador do Sporting, João Pereira, confirmou esta sexta-feira que o defesa belga Zeno Debast poderá ir a jogo ante o Santa Clara, da 12.ª jornada da Liga, para o qual o médio João Simões está convocado.

«O Zeno já pode ir a jogo, já está disponível», afirmou João Pereira, em conferência de imprensa de antevisão ao duelo com os açorianos, marcado para as 20h30 de sábado, em Alvalade.

Recorde-se que o belga integrou os treinos com os restantes colegas de equipa na quinta-feira, numa altura em que baixas certas são Nuno Santos e Pedro Gonçalves, ambos devido a lesão.

Sobre João Simões, jovem médio de 17 anos que fez a estreia pela equipa principal contra o Amarante, para a Taça de Portugal, tendo também jogado frente ao Arsenal, para a Liga dos Campeões, João Pereira revelou que está novamente entre os convocados.

«O João Simões vai estar na convocatória. Se joga ou não, depende do jogo, das circunstâncias, do que o jogo precisa naquele momento e depende muito dele. Depende dos jogadores, do que fazem no treino, da forma como trabalham e é para o João Simões e é para todos», referiu.