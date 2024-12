João Pereira tem quatro derrotas e apenas uma vitória nos cinco primeiros jogos no comando da equipa principal do Sporting, mas voltaria a aceitar o convite de Frederico Varandas. Questionado sobre se atenderia a chamada do presidente dos leões quando Ruben Amorim saiu para o Manchester United, João Pereira não mostrou dúvidas.

«Se atendia a chamada? Claro que atenderia, como é que não iria atender? Atendia, primeiro, porque não sabia o que é que era, mas voltava a fazer [o mesmo] e dizer que “sim”, claro que que quero estar aqui e que estava preparado. Continuo a achar o mesmo», afirmou o técnico leonino, em conferência de imprensa.

Já sobre uma eventual data-limite para continuar no cargo, João Pereira apontou à vitória na receção ao Boavista, este sábado. «Não falo em "se" ou hipoteticamente, têm de ser coisas claras e claro é que queremos ganhar ao Boavista. A vitória é o que dá segurança aos treinadores não há maneira de esconder.»

